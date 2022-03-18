Світовий банк виділив $100 мільйонів на виплату стипендій українським студентам

Уряд України та Світовий банк ухвалили рішення щодо екстреної допомоги для фінансування стипендіальних програм у галузі вищої освіти у навчальному році 2021-2022.

Про це повідомляє пресслужба Світового банку у Facebook.

Зазначається, що надається фінансування у розмірі майже $100 млн для відшкодування бюджетної програми уряду у секторі вищої освіти. Ці кошти підуть на виплату академічних стипендій для 172 тисяч студентів та соціальних стипендій для 50 тисяч студентів.

"Російське вторгнення в Україну, що триває, принесло невимовні страждання в українські сім’ї. У багатьох з них вже немає джерел доходів, і такі родини не можуть підтримувати освіту своїх дітей. Академічні та соціальні стипендії і є таким необхідним додатковим джерелом доходу для студентів, особливо для дітей з бідних сімей.

Ці стипендії допоможуть Україні зберегти людський капітал для своєї реконструкції та розвитку. Також ці стипендіальні програми допоможуть студентам забезпечити свої основні потреби та послуги, зрештою, сприятимуть продовженню освітньому процесу та покращенню результатів навчання", – сказав регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

У Світовому банку нагадали, що минулого тижня був схвалений пакет фінансування для України "Фінансування на відновлення в умовах надзвичайної економічної ситуації в Україні", або "ВІЛЬНА Україна".

На сьогодні мобілізована банком фінансова підтримка досягла $1,025 млрд.

Зазначається, що це фінансування є частиною пакету допомоги України, який у найближчі місяці становитиме $3 млрд. Також додаткову підтримку отримають країни, які приймають українських біженців.