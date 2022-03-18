Зеленський ініціював гарантію на 100% суми банківського депозиту

Президент Володимир Зеленський доручив Національному банку, народним депутатам та Кабінету міністрів гарантувати українцям 100% вкладів в українських банках.

Про це він повідомив під час звернення з четверга на п’ятницю.

"Я доручив знайти таку законодавчу можливість, щоб держава гарантувала 100% вкладів в українських банках. 100%. Не частину, як зараз, як завжди, а повністю. Увесь депозит. У будь-якому банку нашої держави. Щоб люди не втратили гроші і не боялись цього за жодних обставин", – наголосив він.

Також очільник держави висловив сподівання, що парламент швидко підтримає відповідний проєкт рішення.