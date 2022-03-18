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Зеленський ініціював гарантію на 100% суми банківського депозиту

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налоги,деньги,гривня,налоговый

Президент Володимир Зеленський доручив Національному банку, народним депутатам та Кабінету міністрів гарантувати українцям 100% вкладів в українських банках.

Про це він повідомив під час звернення з четверга на п’ятницю.

"Я доручив знайти таку законодавчу можливість, щоб держава гарантувала 100% вкладів в українських банках. 100%. Не частину, як зараз, як завжди, а повністю. Увесь депозит. У будь-якому банку нашої держави. Щоб люди не втратили гроші і не боялись цього за жодних обставин", – наголосив він.

Також очільник держави висловив сподівання, що парламент швидко підтримає відповідний проєкт рішення.

Автор: Юлiя Недашківська
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проблема сейчас в другом - в наличие мацгеров, которым война как мать родная позволяет воровать и выводить деньги, не забываем что почти все деньги с привата воровались тогда когда у приватовском офисе сидел куратор с нбу.
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18.03.2022 10:07 Відповісти
Странная инициатива прямо сейчас. это для друзей, кто не успел бабло вывести за рубеж и у кого оно тупо дома лежит чемоданами?
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18.03.2022 10:11 Відповісти
Хорошая инициатива.Вот только Приват-банк продолжает наживаться на комиссии за коммунальные платежи во время войны,позор!
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18.03.2022 11:41 Відповісти
 
 