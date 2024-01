Найстаріший банк США призупиняє купівлю цінних паперів РФ

Американський The Bank of New York Mellon призупинив купівлю російських цінних паперів з управління інвестиціями.

Про це йдеься у заяві банку.

"BNY Mellon припинив новий банківський бізнес в Росії та призупинив купівлю російських цінних паперів з управління інвестиціями", – зазначили в установі.

Крім того, банк пожертував $1 млн на гуманітарну допомогу та допомагає підтримати постраждалих співробітників.

Водночас у BNY Mellon очікує, що запроваджені санкції призведуть до одноразового скорочення їхнього доходу приблизно на $100 млн у першому кварталі 2022 року та вплине на річний дохід компанії.

The Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon) – американський міжнародний банк і фінансова корпорація, заснована в 2007 внаслідок злиття двох великих фінансових структур – The Bank of New York (заснований у 1784 році) та Mellon Financial Corporation. Є одним з найбільших банків США.