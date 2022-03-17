"Медзакупівлі України" придбали товари для лікарень кількох областей на 14 мільйонів

Держпідприємство "Медичні закупівлі України" закупило ліки та медвироби для допомоги пораненим та пацієнтам із супутніми потребами на 14 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні підприємства.

"На 14 ​​млн грн були закуплені медичні товари для лікарень Миколаївської, Одеської, Харківської, Запорізької областей, Чернігівського центру крові та Київської міської лікарні швидкої допомоги. Ми закупили найнагальніші ліки та медвироби для допомоги пораненим та пацієнтам із супутніми захворюваннями", – сказано в повідомленні.

Від початку війни отримано донацій на 20 млн грн.

Як зазначається, для закупівель товарів, що координуються командою ДП "Медакупівлі України", відкриті спеціальні рахунки.

Такі донації використовуються для закупівлі медичних товарів, які неможливо отримати в якості гуманітарної допомоги. Медичні товари доставляються в лікарні по всій Україні, у тому числі в гарячі точки за найменшої можливості.