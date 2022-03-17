PayPal дозволив виводити кошти на картки українських банків (оновлено)

Електронна платіжна система PayPal розширила перелік доступних в Україні послуг.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров із посиланням на повідомлення компанії.

"Тепер можна робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські карти", – написав Федоров.

Він додав, що картки Visa та Mastercard можна підв'язати вже зараз.

"Дякуємо команді, що так швидко відреагували на наше прохання та підтримуєте українців під час війни. Також, дуже дякую нашій команді, команді Нацбанку та IT-спільноті за допомогу", – зазначив Федоров.

Водночас, як зазначається на сайті PayPal, йдеться про можливість здійснювати Р2Р перекази (між фізичними особами, у доларах США, євро, канадських доларах та британських фунтах) та в подальшому виводити кошти на картки Visa або Mastercard, емітовані українськими банками. Таким чином, послуги PayPal для ведення бізнесу лишаються недоступними.

Водночас компанія скасувала комісії за переказ коштів українським користувачам до 30 червня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що платіжна система PayPal заблокує електронні гаманці росіян із 18 березня.

PayPal – міжнародна електронна платіжна система, яка надає послуги в транскордонному режимі будь-якій людині, в якої є банківська карта. Компанія пропонує послуги з оплати та грошових переказів через інтернет та через смартфон. Зазначимо, що переговори про повноцінний запуск PayPal в Україні тривали щонайменше 6 років.