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Новини Технології
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платіжні системи (359) PayPal (50) Федоров Михайло (173)

PayPal дозволив виводити кошти на картки українських банків (оновлено)

Новини БізнесЦензор Технології

paypal

Електронна платіжна система PayPal розширила перелік доступних в Україні послуг.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров із посиланням на повідомлення компанії.

"Тепер можна робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські карти", – написав Федоров.

Він додав, що картки Visa та Mastercard можна підв'язати вже зараз.

"Дякуємо команді, що так швидко відреагували на наше прохання та підтримуєте українців під час війни. Також, дуже дякую нашій команді, команді Нацбанку та IT-спільноті за допомогу", – зазначив Федоров.

Водночас, як зазначається на сайті PayPal, йдеться про можливість здійснювати Р2Р перекази (між фізичними особами, у доларах США, євро, канадських доларах та британських фунтах) та в подальшому виводити кошти на картки Visa або Mastercard, емітовані українськими банками. Таким чином, послуги PayPal для ведення бізнесу лишаються недоступними.

Водночас компанія скасувала комісії за переказ коштів українським користувачам до 30 червня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що платіжна система PayPal заблокує електронні гаманці росіян із 18 березня.

PayPal – міжнародна електронна платіжна система, яка надає послуги в транскордонному режимі будь-якій людині, в якої є банківська карта. Компанія пропонує послуги з оплати та грошових переказів через інтернет та через смартфон. Зазначимо, що переговори про повноцінний запуск PayPal в Україні тривали щонайменше 6 років.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+4
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18.03.2022 09:26
+1
На **** лучше продавать через палку. Ну и потом, война не навсегда, я так надеюсь, что мы ****** кацев
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18.03.2022 11:53
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18.03.2022 09:26 Відповісти
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18.03.2022 10:33 Відповісти
Так я не зрозумів, чи можна отримувати гроши з продажу на ****? Напишить людською мовою
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18.03.2022 09:45 Відповісти
нет - это очередной тупой пиар . ничего не поменялось
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18.03.2022 10:34 Відповісти
Гондоны
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18.03.2022 10:45 Відповісти
не понял, что имел в виду цезор, но получая плату с е-бея ты ж ее как физ лицо получаешь. не должно быть по идее проблемы.
но лучше у их саппорта это и спросить.
раньше было не проблема. проблема была вывести деньги из самой палки в Украину
раньше также можно было перевести денег в свой кошелек у палки - теперь такого нет, только в украинский банк вывести.
под раньше я имею в виду много лет назад, когда основным был е-бей, а али еще не было. с тех пор я палкой просто не пользовался.
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18.03.2022 11:28 Відповісти
Ebay уже давно не связан с Paypal. Впрочем, что там можно продавать при неработающих службах доставки?
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18.03.2022 11:46 Відповісти
На **** лучше продавать через палку. Ну и потом, война не навсегда, я так надеюсь, что мы ****** кацев
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18.03.2022 11:53 Відповісти
Ібей більше не працює з Пейпал в у payoneer треба для цього
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18.03.2022 16:38 Відповісти
Що ти верзеш
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18.03.2022 17:07 Відповісти
Ти в першій половині 2021 року застяв?
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18.03.2022 20:19 Відповісти
А почему ebay заблокировали??? Пишет - санкции. Класс...
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18.03.2022 11:42 Відповісти
До речі - хоча нам тут і повідомляли, що Укрпошта поновлює доставку з Аліекспресу, щойно спробував зробити замовлення - фіг там! Хотів собі замовити мідні шайбочки для ремонту керамічних буксових кранів на кухні, але прийдеться поки без них обходитись.
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15.06.2022 21:09 Відповісти
 
 