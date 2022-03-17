Сервіс Patreon вирішив не припиняти роботу в Росії попри війну

Одна з найбільших світових платформ для підтримки творців контенту, яка має тисячі російських підписників, продовжить роботу в Росії та отримувати комісії за свої послуги.

Про це заявив голова Patreon Джек Конте в інтерв'ю подкасту "Dead Cat", повідомляє BusinessInsider.

"Я не думаю, що індивідуальні творці повинні платити за невірні вчинки свого авторитарного лідера. Я не хочу перекладати це на творчих людей… Вони можуть не погоджуватися з війною, і я не хочу карати їх за їхнє географічне розташування", – сказав Конте.

За його словами, таке рішення може бути більше символічним, ніж практичним, оскільки більшість американських банків, а також платіжних сервісів припинили працювати в РФ.

Водночас Конте заявив, що не відчуває співчуття до російського президента Володимира Путіна і якби компанія могла його покарати, вона б так і зробила.

Він додав, що компанія також зробила все можливе, щоб підтримати Україну, відмовившись від плати за послуги для творців у цій країні, зазначивши, що їх "тисячі".

Патреjн – інтернет-платформа, що надає творчим людям та іншим незалежним проєктам можливість отримувати фінансову допомогу безпосередньо від їх аудиторії за системою підписок. За це платформа отримує від 5% до 12% зібраних творцями сум.

На початку цього місяця багато творців конкурента Patreon OnlyFans виявили, що їхні облікові записи були заблоковані. В OnlyFans заявили, що ці випадки були наслідком банківських санкцій і повторили, що вони також не хочуть карати творців.