"Нафтогаз" хоче підключити до постачання газу в рамках ПСО п'яту ТЕС до кінця березня

ТОВ "Газопоставляюча компанія "Нафтогаз Трейдинг" до кінця березня має намір підключити до постачання газу п'яту з 12 ТЕС, які отримали право в рамках спецзобов'язань щодо забезпечення населення електроенергією (ПСО) купувати газ для виробництва е/е за 7,08 тис. грн/тис. кубометрів.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомяється, зараз постачання газу в рамках ПСО здійснюються чотирма ТЕС, натомість компанія відзначає тенденцію до падіння обсягів постачання ресурсу, зокрема за останні дві доби вони знизилися майже на 10% – до 81 млн кубометрів.

Причинами скорочення споживання "Нафтогаз" називає потепління та російську військову агресію, внаслідок якої споживачі або позбавляються, або відмовляються від постачання газу.

Як повідомлялося, увечері 12 березня "Нафтогаз Трейдинг" повідомив, що розпочав постачання природного газу трьом тепловим електростанціям (ТЕС), а всього підписано договори на постачання газу з чотирма ТЕС, триває процес із рештою.

Кабінет міністрів України з 1 березня 2022 року поклав на "Нафтогаз трейдинг" спеціальні зобов'язання щодо постачання природного газу 12 ТЕС за ціною 7,08 тис. грн/тис. кубометрів. Зобов'язання діє з моменту укладання договору та до 30 квітня 2022 року.

"Це дозволить відповідним підприємствам купувати необхідні обсяги газу, щоб стабільно продовжувати роботу та постачати українським сім'ям електроенергію, незважаючи на можливі перебої з постачанням вугільної продукції, що дуже важливо", – наголошував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.