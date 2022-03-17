Кабмін дозволив військовим адміністраціям передоплату за придбання засобів індивідуального захисту
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Кабінет міністрів України дозволив військовим адміністраціям передоплату засобів індивідуального захисту, що закуповуються.
Про це йдеться в постанові Кабміну №290 від 16 березня.
Як повідомляється, такі закупівлі проводитимуться у строк та на умовах, визначених у договорах про закупівлю товарів та послуг.
Як пояснило Міністерство фінансів, ухвала спрощує умови закупівлі ЗІЗ.
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vigo
показати весь коментар17.03.2022 19:51 Відповісти Мені подобається 0
Roman Shestopalka
показати весь коментар18.03.2022 04:13 Відповісти Мені подобається 0
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