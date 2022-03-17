Кабмін дозволив військовим адміністраціям передоплату за придбання засобів індивідуального захисту

Кабінет міністрів України дозволив військовим адміністраціям передоплату засобів індивідуального захисту, що закуповуються.

Про це йдеться в постанові Кабміну №290 від 16 березня.

Як повідомляється, такі закупівлі проводитимуться у строк та на умовах, визначених у договорах про закупівлю товарів та послуг.

Як пояснило Міністерство фінансів, ухвала спрощує умови закупівлі ЗІЗ.