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Кабмін дозволив військовим адміністраціям передоплату за придбання засобів індивідуального захисту

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика

кабмин

Кабінет міністрів України дозволив військовим адміністраціям передоплату засобів індивідуального захисту, що закуповуються.

Про це йдеться в постанові Кабміну №290 від 16 березня.

Як повідомляється, такі закупівлі проводитимуться у строк та на умовах, визначених у договорах про закупівлю товарів та послуг.

Як пояснило Міністерство фінансів, ухвала спрощує умови закупівлі ЗІЗ.

Автор: Галина Ялівець
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Можливо я помиляюсь, але хіба не за це намагались посадити генерала Марченка, що захищає зараз Миколаїв
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17.03.2022 19:51 Відповісти
Ні, там історія інша.
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18.03.2022 04:13 Відповісти
 
 