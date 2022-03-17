За тиждень збитки інфраструктури від війни перевищили $62 мільярди, – KSE Institute

Збитки, завдані українській інфраструктурі повномасштабною війною РФ проти України, за тиждень зросли на $8,3 млрд, до $62,6 млрд

Про це повідомляє аналітичний підрозділ Київської школи економіки KSE Institute, передає Інтерфакс-Україна.

"За тиждень збитки, завдані інфраструктурі України у війні, розпочатій Росією, зросли щонайменше на $8,3 млрд. Станом на 17 березня ця сума становить 1,8 трлн грн, або $62,6 млрд", – зазначив KSE Institute, посилаючись на аналіз даних у рамках проєкту "Росія заплатить".

За підрахунками KSE Institute, з початку військового вторгнення Росії 24 лютого в Україну в країні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 навчальних закладів, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів/їх складів, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС. Крім того, втрачено понад 15 тис. км автомобільних доріг, 5 тис. км залізничних колій, зруйновані/виведені з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.

Раніше Офіс президента, Міністерство економіки та аналітичний центр при Київській школі економіки KSE Institute запустили проект "Росія заплатить" – портал зі збору інформації про зруйновані об'єкти в країні внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

На спеціальному сайті можна надати інформацію про збитки, завдані внаслідок війни проти України. Надалі ця інформація буде використана українським урядом як докази у міжнародних судах для відшкодування Росією завданих збитків.