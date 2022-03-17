Нацбанк тимчасово скасував тарифи на депозитарні послуги

Національний банк України тимчасово скасував тарифи на депозитарні послуги та послуги щодо обліку та обігу депозитних сертифікатів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Зазначається, що це зроблено з метою сприяння ефективній роботі фінансової системи на період дії воєнного стану в Україні, а також враховуючи обмежену функціональність системи депозитарного обліку.

"Закликаємо також учасників ринку підтримати цю ініціативу та мінімізувати власні тарифи для кінцевих інвесторів. Такий крок має, зокрема, позитивно вплинути на залучення додаткових коштів у військові облігації України, які щотижня розміщуються Міністерством фінансів України", – сказано в повідомленні.

Так, на період дії воєнного стану Національний банк скасував нарахування плати за послуги депозитарію, депозитарної установи та послуги щодо обліку і обігу депозитних сертифікатів НБУ, у тому числі плати за:

супроводження рахунку в цінних паперах та інформаційні операції (абонентської);

зберігання цінних паперів;

адміністративні депозитарні операції;

облікові депозитарні операцій;

корпоративні операції;

надання послуг з обслуговування операцій із депозитними сертифікатами НБУ.

Також депозитарій Національного банку додав до переліку депозитарних операцій, які можуть здійснюватися в системі депозитарного обліку державних цінних паперів, операції, пов’язані із заставою державних цінних паперів, зміною та припиненням такої застави, а також зверненням стягнення на предмет застави.

Відповідні зміни ухвалені постановою правління Національного банку України від 17 березня 2022 року №53 "Про внесення змін до постанови правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року №20".

Про відновлення тарифів на депозитарні послуги та послуги щодо обліку та обігу депозитних сертифікатів буде повідомлено додатково.