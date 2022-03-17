Кабмін продовжив термін дії електронного підпису через воєнний стан

Кабінет міністрів продовжив термін дії електронного підпису під час воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

В Мінцифри нагадали, що кваліфікований електронний підпис (КЕП) має свій термін дії, зазвичай від одного до двох років. Для його подовження деяким користувачам необхідно фізично звернутися до надавача цієї послуги, щоб той перевидав КЕП.

"В умовах воєнного стану для багатьох українців зробити це неможливо. Тому Мінцифри спільно з Держспецзвʼязку забезпечать безперебійне функціонування системи надання е-послуг. Таким чином, надавачі електронних довірчих послуг на основі раніше створених ключів самостійно сформують вам новий КЕП. Тож ви спокійно можете продовжувати ним користуватися та підписувати документи онлайн", – зазначається у повідомленні.

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) — це аналог власноручного підпису, яким можна підписати будь-який документ: заяву, договір тощо.