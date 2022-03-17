Українці зняли з банківських рахунків 35 мільярдів з початку війни, – голова Ради НБУ

Українці з початку військових дій зняли з гривневих рахунків 35,5 млрд грн.

Про це повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин.

"Надлишок ліквідності дозволяє банкам безперешкодно виконувати платіжні функції навіть в умовах відпливу гривні у позабанківський готівковий обіг, який за період з початку воєнних дій перевищив 35,5 млрд грн", – написав Данилишин.

Він додав, що високий рівень ліквідності банківської системи обумовлює утримання ставок за міжбанківськими операціями на рівні нижньої межі ставок за операціями постійного доступу НБУ (9%) та скорочення попиту банків на кредити рефінансування НБУ, що надаються за ставкою 11% (облікова + 1 в. п.).

За словами Данилишина, обсяг ліквідності банківської системи, розміщений на коррахунках та в депсертифікатах НБУ зріс до майже 200 млрд грн внаслідок скорочення залишку коштів на казначейському рахунку уряду.