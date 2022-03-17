Парламентський комітет закликав банки спростити придбання "військових облігацій", – Гетманцев

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики закликав банки-первинні дилери військових облігацій внутрішньої позики (ОВДП) максимально спростити та знизити мінімальну суму для придбання цих облігацій.

Про це голова комітету Данило Гетманцев повідомив на своєму каналі у Telegram.

"Комітет звертається до банків-первинних дилерів з проханням максимально спростити громадянам доступ до інвестування у військові облігації та знизити мінімальну суму придбання", - написав він у Телеграм-каналі у четвер.

Він пояснив, що труднощі з придбанням у банків-первинних дилерів облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" були обумовлені встановленням надмірно високої мінімальної суми, на яку їх можна було купити.

"Комітет звертається до банків-первинних дилерів з проханням максимально спростити громадянам доступ до інвестування у військові облігації та знизити мінімальну суму придбання", – наголосив Гетманцев, оприлюднивши текст відповідного звернення.

Голова Комітету нагадав, що Кабмін раніше прийняв рішення про випуск облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" на загальну суму до 400 млрд грн, які можуть придбати громадяни, бізнес та іноземні інвестори. Вже відбулося два аукціони з продажу цих цінних паперів, за результатами яких вдалось залучити 14,8 млрд грн.

За даними Міністерства фінансів, первинними дилерами при реалізації ОВДП є державні "Укргазбанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк", "Приватбанк", а також "Райффайзен Банк", "ОТП Банк", "Сітібанк", ПУМБ, "Альфа-Банк", "Кредобанк" та банк "Південний".