Росіяни сховали у швейцарських банках понад $200 мільярдів, – Reuters

У банках Швейцарії зберігається до $213 млрд російського капіталу, і санкції щодо Росії дають рідкісну можливість дізнатися про ці активи.

За оцінками Швейцарської асоціації банкірів (SBA), банки тримають на офшорних рахунках від $150 млрд до $200 млрд швейцарських франків ($213 млрд) грошей російських клієнтів, повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

Це вказує на те, що масштаби бізнесу багатих росіян із банками в Швейцарії, найбільшому у світі центрі офшорного збагачення, набагато ширші, ніж балансові ризики, які деякі її фінансові фірми почали деталізувати.

Інформація SBA рідкісна для Швейцарії, яка відхиляла багато попередніх запитів про прозорість, і стала відомою, коли вона зробила незвичайний крок, застосувавши санкції Європейського союзу до російських грошей після вторгнення Москви до України.

У Швейцарії зараз розгоряються дебати щодо посилення тиску на росіян. Співголова соціал-демократів Маттеа Меєр закликає обмежити будь-які кошти, що належать росіянам, близьким до президента Путіна та його уряду.

"Частина належить лояльним Кремлю олігархам. Гроші та їхня діяльність допомагають фінансувати війну", – сказала вона, додавши, що Швейцарія "має зробити все можливе, щоб перекрити грошові крани".

Незважаючи на свою оцінку, SBA наголосила, що це небагато із загальними активами, що перебувають у Швейцарії, яку покоління багатих людей з усього світу розглядали як притулок для своїх грошей.

"Доля активів, що зберігаються у російських клієнтів, ймовірно, становить частку в низькому однозначному відсотковому діапазоні від загального обсягу транскордонних активів, депонованих у швейцарських банках", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 16 березня Швейцарія прийняла додаткові санкції Європейського союзу проти російських фізичних і юридичних осіб у відповідь на вторгнення РФ в Україну.