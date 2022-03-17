Газопостачання Лисичанська відновлено, – Оператор ГТС

Газопостачання Лисичанська (Луганська область) відновлено.

Про це йдеться в повідомлпенні "Оператора ГТС України".

"Місто Лисичанськ знову з газом: проведені ремонти пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів ділянок газорозподільних мереж дозволили відновити транспортування газу до міста. Фахівці Оператора ГТС України продовжують роботи з відновлення транспортування газу на інших ГРС в Донецькій області, що були відключені через військові дії", – сказано в повідомленні.

Також в "Операторі ГТС" повідомили, що співробітники Боярського ЛВУМГ забезпечили резервне джерело живлення для ГРС Скибин (Броварський район Київської області) і ГРС-5 (Київ). Вийти на ремонт газопроводу-відводу до ГРС "Залісся" неможливо через активні бойові дії у цьому районі Київщини.

"Наразі відключеними через бойові дії залишаються 42 ГРС із 1 395. Для ліквідації наслідків обстрілів співробітники "Оператора ГТС" вимушені чекати припинення бойових дій", – додали в ОГТСУ.

У компанії нагадали, що за минулу добу 16 березня магістральними газогонами було спрямовано 95,1 млн кубометрів газу для потреб України.