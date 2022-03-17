Польща підтвердила намір повністю відмовитись від російського газу
Новини БізнесЦензор Енергетика
Після завершення чинного контракту про закупівлю газу по Ямальському газопроводу в грудні Польща припинить купувати газ у Росії.
Про це заявив уповноважений польського уряду у справах стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наїмський в ефірі RMF FM, передає Європейська правда.
За словами Наїмського, російський газ займає велику частку в імпорті Польщі, але державна компанія PGNiG може його замінити. У неї є портфель контрактів, які замінять російські поставки.
Як нагадав Наїмський, "у жовтні ми вводимо в експлуатацію газопровід Baltic Pipe, у нас вже є розширений LNG-термінал", буде готова й інша інфраструктура, наприклад, газове сполучення з Литвою та Словаччиною.
"Якщо йдеться про закупівлі, ми також готові", – запевнив він.
Як зазначив Наїмський, ціни в цих закупівлях "не мають бути значно дорожчими".
"Протягом багатьох років ми платили за російський газ від монополістичного постачальника, який міг диктувати ціну, вищу, ніж можна було отримати в Західній Європі. Ціни будуть європейськими", – пояснив уповноважений.
За його оцінкою, нинішні дуже високі європейські ціни стабілізуються, оскільки всі покупці в Європі намагаються перейти на інші, крім російських закупівель.
"У США, які відправляють скраплений газ до Європи, ціна газу на біржі зовсім не зросла, глобалізація газового ринку призведе до прийнятних цін", – зазначив він.
Наїмський також підкреслив, що польський уряд виступає за негайне ембарго на поставки нафти з Росії.
"Наші НПЗ можуть переходити на інші поставки нафти, це практикувалося в 2019 році, коли російська нафта була забруднена і її потік довелося зупинити", – нагадав він.
Раніше повідомлялося, що нафтопереробні заводи концерну PKN Orlen забезпечені сировиною на кілька місяців уперед, вони безперебійно працюватимуть, навіть якщо російські поставки перервуться через санкції проти РФ.
Будь ласка, зачекайте...