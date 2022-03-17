Імпорт та експорт електроенергії до Європи тимчасово неможливий, – голова "Укренерго"

Відновлення аукціонів із продажу доступу до міждержавних перерізів для імпорту-експорту електричної енергії стане можливим після деякого часу роботи об'єднання української та молдавської енергосистем з європейською.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Безумовно, коли ми відновимо нормальне функціонування енергосистеми, попрацюємо, принаймні, деякий час з європейцями в синхронному режимі, протестуємо разом із ними надійність енергооб'єднання, що утворилося вчора, ми почнемо комерційні обміни з європейською енергосистемою. І вони передбачатимуть проведення аукціонів на доступ до міждержавних перетинів", – сказав Кудрицький.

Він пояснив, що фізичне об'єднання енергосистем України, Молдови та Європи перебуває у певному тестовому режимі.

"Ми пройшли вчорашній вечір, сьогоднішній ранок. Збираємо інформацію, технічні параметри і через деякий час говоритимемо з європейцями про імпортно-експортні операції", – зауважив глава "Укренерго".

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко висловив сподівання, що питання комерційного експорту-імпорту, яке є наступним етапом синхронізації з ENTSO-E, розглядатиметься найближчим часом.

"Насправді, у цьому зацікавлені як Україна, так і європейські компанії. Ми бачимо запити від них купувати електроенергію в Україні", – зазначив міністр.

Як повідомлялося, 16 березня ENTSO-E ухвалило рішення щодо синхронізації континентально-європейської енергосистеми з енергосистемами України та Молдови.

Як повідомлялося, Європейський Союз на тлі масштабного вторгнення російських військ в Україну та переходу української енергосистеми в ізольований режим роботи від РФ та Білорусі підтримав рішення прискорити інтеграцію енергосистеми країни до енергетичного об'єднання Європи (ENTSO-E), яка планувалася на 2023 рік.

З 24 лютого 2022 року енергосистема України працювала в ізольованому від систем Росії та Білорусі режимі. Спочатку такий режим роботи мав стати випробуванням в рамках інтеграції енергосистеми України до загальноєвропейської системи ENTSO-E.

ENTSO-E об’єднує європейських операторів систем передачі електроенергії (TSO). 39 членів TSO, які представляють 35 країн, відповідають за безпечну та скоординовану роботу європейської електроенергетичної системи, найбільшої взаємопов’язаної електричної мережі в світі.

Синхронна зона Континентальної Європи (CESA) є найбільшою синхронною електричною мережею у світі, вона забезпечує понад 400 мільйонів клієнтів у 24 країнах, включаючи більшість країн Європейського Союзу.

Оператори систем передачі (TSO) в CESA несуть відповідальність за підтримку частоти на рівні 50 Гц, щоб забезпечити стабільність системи.

Зона континентальної Європи об’єднує такі країни: Албанія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Чехія, Хорватія, Данія (Захід), Франція, Республіка Північна Македонія, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Люксембург, Чорногорія, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Сербія (до складу якої входить Косово*), Словаччина, Словенія, Іспанія, Швейцарія, Туреччина.