Через "Дію" вже зібрали 150 мільйонів на армію, – Федоров
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Через мобільний додаток "Дія" на потреби української армії вже зібрали 150 млн грн.
Про це повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"150 млн грн на армію через "Дію". Усі донати йдуть на фонд "Повернись живим", – написав Федоров.
Зокрема, 88 квадрокоптерів, 47 тепловізорів, 30 рацій, 30 планшетів та смартфонів для операторів БПЛА та артилеристів відправили з фонду на українську армію за один день на один напрямок.
"Дякую кожному, хто вже долучився і надіслав гроші через "Дію". Впевнений, що можемо зібрати ще більше. Перемога за нами", – додав Федоров.
Раніше повідомлялося, що станом на 16 березня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить близько 47 млн грн.
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