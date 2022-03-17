"Укренерго" продовжує відновлювати надійне енергопостачання ЧАЕС, – Кудрицький

НЕК "Укренерго" намагається відновити надійну схему енергопостачання майданчика ЧАЕС, яка передбачала б можливість її живлення як мінімум двома лініями електропередач, нині загроз ядерної безпеки, пов'язаних з енергопостачанням ЧАЕС та системи охолодження паливних зборок, немає.

Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми досі продовжуємо відновлювати надійну схему енергопостачання ЧАЕС. Надійну – це означає, що ЧАЕС має бути пов'язана з українською енергосистемою як мінімум двома лініями електропередач, для того щоб був резерв на випадок пошкодження однієї", – сказав Кудрицький.

"Поки ця робота не завершена і поки наші люди змушені домовлятися про коридори, їздити на небезпечну територію, я не можу розкрити більше деталей щодо статусу цих ремонтів, щоб не наражати їх на небезпеку", – додав Кудрицький.

Водночас, він зазначив, що підстав для хвилювання про загрозу ядерної безпеки України та Європи, пов'язану з проблемами в енергопостачанні станції або живлення охолодних систем для паливних зборок, зараз немає.

"Ситуація контрольована. Ми намагаємось повністю відновити надійну схему енергопостачання ЧАЕС", – наголосив глава "Укренерго".

Як повідомлялося, 15 березня енергопостачання майданчика Чорнобильської АЕС відновлено після повторного пошкодження внаслідок воєнних дій, повідомило Міжнародне агентство з ядерної енергетики. Довгий час майданчик ЧАЕС був підключений до дизель-генераторів, українська сторона заявляла про загрозу для роботи систем охолодження паливних зборок у сховищах на цьому майданчику у разі відсутності електропостачання.

ЧАЕС залишається захопленою російськими окупантами з 24 лютого.