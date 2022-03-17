МВС спростило видачу дозволів на зброю на час воєнного стану

МВС своїм наказом №170 від 1 березня спростило видачу громадянам України дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської зброї та набоїв до неї під час дії воєнного стану.

Про це йдеться у роз’ясненні Національної поліції України щодо отримання дозволів на придбання, зберігання та носіння зброї.

"Документом передбачено скорочений порядок надання громадянам дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї та набоїв до неї", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, для цього необхідно подати на ім’я керівника органу поліції за місцем проживання (перебування) письмову заяву про видачу такого дозволу за наявності документу, що посвідчує особу.

До заяви потрібно додати:

копію документа, що посвідчує особу;

за наявності – копію військового квитка, пенсійного посвідчення військової служби чи правоохоронного органу, члена громадського формування або наявного вже дозволу на зброю, а також іншого документу, що підтверджує факт досвіду користування зброєю.

В Нацполіції обіцяють, що термін видачі дозволу не перевищуватиме два дні, у зв’язку з необхідною перевіркою особи.

Водночас відмовити у видачі такого дозволу можуть через систематичне порушення публічного порядку та правил дозвільної системи, керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, незаконне виробництво, придбання, зберігання наркотичних засобів, вчинення домашнього насильства та низку інших порушень.

Такий дозвіл на придбання, зберігання та носіння мисливської зброї та набоїв видається на строк дії правового режиму воєнного стану. Після його завершення громадяни зобов’язані здати до органів поліції прийняту та облік вогнепальну зброю, отриману за цим порядком, протягом 10 днів.