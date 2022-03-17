Окупанти пошкодили передостанню високовольтну лінію на ЗАЕС, – "Енергоатом"

Російські війська пошкодили високовольтну лінію електропередач ЗАЕС – Каховська 750 кВ, таким чином з чотирьох ліній, які поєднують Запорізьку АЕС з енергосистемою України залишилась лише одна.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Вчора унаслідок обстрілів російськими військами було пошкоджено високовольтну лінію електропередач ЗАЕС – Каховська 750 кВ, через яку здійснюється видача електроенергії із Запорізької атомної електростанції. Таким чином, із чотирьох високовольтних ліній робочою залишилася тільки одна. Відтак потужність двох працюючих енергоблоків ЗАЕС було зменшено", – йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" зазначають, що наразі здійснити ремонт лінії неможливо, оскільки в зоні пошкодження тривають активні бойові дії.

В компанії нагадують, що Запорізька АЕС і місто Енергодар захоплені окупантами та вже 13 добу перебувають під контролем російських військ.

"Окупанти продовжують підривати на території станції снаряди та міни, що не розірвалися під час обстрілів, але роблять це здебільшого безпосередньо на місці, де знаходять такі боєприпаси. Тобто, де завгодно на території майданчику станції", – наголошується у повідомленні.

Водночас наразі всі 6 енергоблоків Запорізької АЕС обслуговуються українським персоналом, зміни мають можливість ротації.

"Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, проте всі технічні рішення персонал вимушений погоджувати з командиром загарбників. Працівники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів, весь персонал по прибутті на станцію ретельно перевіряється озброєними терористами. Внаслідок цього ядерна та радіаційна безпека – під загрозою", – наголошують в "Енергоатомі".

Крім того, через фактичну блокаду Енергодару продовжуються проблеми з пальним, поставкою продуктів харчування та ліків першої необхідності.

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Як повідомлялося, в ніч на 4 березня майданчик Запорізької АЕС обстріляли і захопили окупанти, на території станції виникла пожежа. Периметр ЗАЕС досі контролюють російські війська. Наразі внаслідок бойових дій відключено 3 з 5 ліній електропередач на ЗАЕС.

За даними Міненерго, участь у рейдерському захопленні найбільшої у Європі Запорізької атомної станції бере російський державний холдинг "Росатом", який об'єднує кілька сотень підприємств атомної галузі країни-агресора.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.