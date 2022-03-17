S&P знизила прогноз виробництва автомобілів у світі через війну в Україні

Американська аналітична компанія S&P Global Mobility погіршила прогноз світового виробництва автомобілів у 2022-2023 роках сумарно на 5,2 млн автомобілів через вторгнення Росії в Україну.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з даними компанії, прогноз виробництва автомобілів у світі зменшено на 2,6 млн одиниць у 2022 році, до 81,6 млн, і на стільки ж у 2023 році – до 88,5 млн одиниць.

Найбільше зниження прогнозу стосується європейських компаній. S&P Global Mobility погіршила прогноз випуску для регіону на 1,7 млн ​​одиниць, зокрема приблизно на 1 млн через падіння попиту в Росії та Україні.

У Північній Америці прогноз виробництва знижено на 480 тис. одиниць у поточному році та на 549 ​​тис. – у наступному.

S&P Global Mobility пояснює погіршення прогнозу тим, що із загостренням конфлікту багато автовиробників зіткнулися з проблемами в ланцюжках постачання та дефіцитом критично важливих компонентів, що вироблялися в Україні. Наприклад, через брак деталей такі великі автовиробники, як Volkswagen і BMW, були змушені тимчасово призупинити роботу своїх заводів у Європі.

Глава Volkswagen Герберт Дісс повідомив, що компанія в даний час розглядає можливості перенесення виробничих потужностей з Європи до Північної Америки та Китаю.

BMW тим часом погіршила оцінку рентабельності автомобільного підрозділу у 2022 році через війну в Україні. Маржа прибутку до вирахування відсотків та податків, як очікується, перебуватиме в діапазоні 7-9% цього року порівняно з 10,3% у 2021 році. Раніше планувалося, що показник становитиме 8-10%.

Загалом у період до 2030 року S&P Global Mobility скоротила прогноз виробництва легкових автомобілів на 25 млн машин.