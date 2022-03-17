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Кабмін створив нове державне інформагентство для окупованих територій

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сми,нацсовет

Кабінет міністрів дозволив бюджетне фінансування державного підприємства "Інформаційне агентство "Ре-інформ".

Відповідну постанову №293 ухвалив 16 березня, повідомляє галузеве видання "Детектор.Медіа".

Згідно з документом, бюджетні кошти спрямовуються інформагентству "з метою задоволення культурних, інформаційних потреб населення, що проживає на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях; створення умов для вільного розвитку кримськотатарської мови, мов інших корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, поширення в Україні та за її межами суспільно важливої інформації з питань, що належать до компетенції Мінреінтеграції".

Державне фінансування, серед іншого, передбачає випуск та розповсюдження суспільно-політичного друкованого ЗМІ, створення та утримання кореспондентських пунктів, створення мультимедійних проектів, цифрової, аудіо- та відеоінформаційної продукції, проведення інформаційних кампаній та публічних заходів, зокрема міжнародних, пресконференцій, медіамостів, телемарафонів.

Розподіл бюджетних коштів здійснюватиме Мінреінтеграції відповідно до поданих інформаційним агентством обґрунтувань потреби в коштах і розрахунків витрат.

За даними "Опендатаботм, ДП "ІА "Ре-інформ"" було створено 25 січня 2022 року. Директором є Олександр Васильченко.

Автор: Михайло Орлюк
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