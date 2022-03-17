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Національна авіакомпанія Марокко скасувала всі рейси в Росію

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Національний перевізник Марокко Royal Air Maroc скасував усі рейси до Росії.

Про це повідомила Асоціація туроператорів Росії, передає Інтерфакс-Україна.

"Щойно страхова компанія поставила заборону на польоти до Росії. Усі рейси анулюються", – заявили в авіакомпанії.

При цьому терміни відновлення польотів до Росії не уточнюються.

Раніше ще кілька іноземних авіакомпаній призупинили польоти до Росії, серед них – Ethiopian Airlines, Korean Air, Air Astana та інші. Основною причиною скасування стали зміни у правилах авіаційного страхування через санкції проти Росії.

Раніше повідомлялося, що найбільший у Росії вантажний авіаперевізник "Волга-Днєпр", основу флоту якого складають літаки Ан-124 "Руслан", повністю припинив польоти.

Автор: Галина Ялівець
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