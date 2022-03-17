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Новини Енергетика
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Запоріжжя (500) Крим (1032) Укренерго (1359) Запорізька АЕС (282) ЗАЕС (16) атака на ЗАЕС (47)

Окупанти не зможуть перенаправити електроенергію із Запорізької АЕС в Крим, – голова "Укренерго"

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аэс,заэс,запорожская

Російські окупанти не зможуть забезпечити постачання електроенергії з захопленої Запорізької АЕС до Криму через відсутність мережевої інфраструктури.

Про це на пресконференції заявив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Приєднання чогось до Криму, наприклад Запорізької АЕС, – це технічно історія з розряду запуску космічних кораблів у космос за допомогою катапульти. Немає такої лінії, яка називається ЗАЕС-Крим або ЗАЕС-Джанкой. Крим із ЗАЕС безпосередньо не пов'язані мережевою інфраструктурою. Видати щось у Крим із ЗАЕС і до синхронізації було технічно неможливо, а після неї тим паче технічно неможливо", – сказав Кудрицький.

"Якщо якісь "талановиті" кулібіни з Росії про це думають, якщо такі плани є, то вони абсолютно неможливі", – наголосив голова "Укренерго".

Кудрицький також повідомив, що наразі видача Запорізькою АЕС 1,5 ГВт потужності здійснюється за двома ЛЕП, і "Укренерго" має намір виконати ремонтні роботи на одній із пошкоджених ліній для збільшення видачі станцією до 2 ГВт.

"Звісно, ту мережеву інфраструктуру, яка об'єднує ЗАЕС з енергосистемою, пошкоджено. Ми плануємо розпочати відновлювальні роботи найближчим часом у тих місцях, де це дозволятиме обстановка та де, мінімум, буде забезпечено відсутність бойових дій", – сказав голова НЕК.

У свою чергу міністр енергетики Герман Галущенко знову наголосив, що російські війська мають піти з території ЗАЕС і припинити "ядерний тероризм", за який країні-агресору в майбутньому доведеться відповідати перед Україною та світовою спільнотою.

Нагадаємо, 24 лютого стало відомо, що після запеклих боїв Україна втратила контроль Чорнобильською зоною та об'єктами ЧАЕС. В ніч на 4 березня майданчик Запорізької АЕС обстріляли і захопили окупанти, на території станції виникла пожежа. Периметр ЗАЕС досі контролюють російські війська. Наразі внаслідок бойових дій відключено 3 з 5 ліній електропередач на ЗАЕС.

За даними Міненерго,  участь у рейдерському захопленні найбільшої у Європі Запорізької атомної станції бере російський державний холдинг "Росатом", який об'єднує кілька сотень підприємств атомної галузі країни-агресора.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Автор: Михайло Орлюк
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Звідки така фанатична впевненість, що качають? Наснилося чи така методичка?
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17.03.2022 17:02 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3326047/okkupanty_uje_ukrali_ukrainskoyi_vody_na_summu_pochti_620_mln_grn_gosekoinspektsiya
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17.03.2022 21:40 Відповісти
Так то что они эту воду украли не значит что она дошла до Крыма.
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18.03.2022 00:46 Відповісти
иди нах цап. Вода до Крыма дошла только в кремлевских методичках.
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18.03.2022 00:47 Відповісти
 
 