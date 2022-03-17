Найбільший російський оператор літаків "Руслан" припинив польоти через санкції, – ЗМІ

Найбільший в Росії вантажний авіаперевізник "Волга-Днєпр", основу флоту якого складають літаки Ан-124 "Руслан", повністю припинив польоти.

Як пише російська газета "Коммерсант", це викликано запровадженою європейськими регуляторами забороно діяльності двох європейських компаній, що входять до групи "Волга-Днєпр" та засновані громадянином РФ Олексієм Ісайкіним, інформує Deutsche Welle.

За даними видання, авіарегулятори Великобританії та Німеччини заборонили діяльність британської CargoLogicAir та німецької CargoLogic Germany ще 10 березня. Підставою для заборони стало російське громадянство Ісайкіна. Літаки російських компаній групи "Волга-Днєпр" також не літають вже кілька днів через складнощі з їх перестрахуванням.

За даними Росавіації, у січні "Волга-Дніпро" займала 47% російського ринку авіаційних вантажних перевезень. Літаки групи робили кілька десятків рейсів щодня.

Як повідомлялося, авіакомпанія "Волга-Днєпр" є конкурентом українських "Авіаліній Антонова". Російська компанія виконує чартерні вантажні рейси на дев'яти Ан-124-100 "Руслан" та п'яти Іл-76ТД. Групу контролює її засновник та президент Олексій Ісайкін.

До 2016 року ДП "Антонов" та "Волга-Днєпр" експлуатували спільний парк "Русланів" через спільне підприємство, але потім українська сторона із СП вийшла. Згодом "Антонов", як конструктор "Русланів" припинив технічну підтримку літаків російської авіакомпанії, однак "Росавіація", порушуючи міжнародні правила, дозволила видавати сертифікати льотної придатності літаків Ан-124-100 "Руслан" в Росії.

У червні 2019 року Подільський райсуд заарештував та заборонив експлуатацію п'яти цивільних транспортних Ан-124-100 "Руслан" авіакомпанії "Волга-Днєпр", льотна придатність яких була проведена з порушенням правил ICAO в обхід українського розробника ДП "Антонов".

ДП "Антонов" - провідний український розробник та виробник авіатехніки, що з 2015 року за рішенням уряду входить до складу держконцерну "Укроборонпром".

Ан-124-100 "Руслан" вантажопідйомністю 150 тонн – найбільший у світі серійний важкий транспортний літак, що успішно працює на світовому ринку надважких та негабаритних вантажів.