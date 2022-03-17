Міністр фінансів Німеччини не виключає запровадження ембарго на імпорт газу та нафти з Росії

Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер, як і раніше, вважає за можливе запровадження ембарго на імпорт нафти і газу з Росії.

Про це Лінднер заявив в ефірі телеканалу ARD увечері у середу, 16 березня, повідомляє Deutsche Welle.

"Всі варіанти щодня лежать на столі", – наголосив міністр.

За його словами, Німеччина "буквально щодня" веде переговори з партнерами з країн "великої сімки" (G7) та з державами Європейського Союзу.

Очільник Мінфіну ФРН наголосив, що уряд у Берліні готовий "використовувати всі можливості для створення додаткових резервів", уточнивши, що це стосується вугілля і газу, а також розширення джерел постачання нафти.

Крім того, він підтвердив свою пропозицію запровадити державну доплату за пальне на автозаправках.

Як повідомлялося, після воєнного вторгнення в Україну аукціони російських компаній з продажу нафти вже декілька разів закінчувались безрезультатно через відсутність покупців, які відмовляються купувати російську нафту як через геополітичні, так і через іміджеві ризики.

Крім того, до осені нинішнього року Німеччина має повністю відмовитися від вугілля з РФ, і до кінця року – стати майже незалежною від російської нафти.

Раніше президент США Джо Байден оголосив запровадження заборони на імпорт російських нафти, газу та вугілля. До цих заходів вже приєдналися Велика Британія та Канада.

Водночас країни Євросоюзу оголосили про намір поетапно скорочувати залежність від російської нафти та газу шляхом диверсифікації постачання та поступової відмови від використання викопних енергоресурсів.