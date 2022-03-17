120 підприємств вирішили перенести виробництво на Закарпаття, – ОВА

Майже 120 підприємств вирішили перемістити свої виробництва на Закарпаття з територій, де ведуться активні бойові дії.

Про повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита, повдідомляє пресслужба ОВА в Telegram.

За його словами, в цілому Закарпаття вже отримало приблизно пів тисячі заявок від підприємств із постраждалих від війни областей, які хочуть перенести свої виробничі потужності.

"З 300 підприємствами є пряма комунікація, ще майже 120 прийняли рішення про релокацію, а 4 вже активно функціонують на території регіону", – повідомив Микита.

Він додав, що для створення умов для переміщення підприємств та бізнесу в ОВА створили окремий підрозділ.

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів розширив програму евакуації підприємств із зони бойових дій на Захід України на приватні підприємства, які виробляють товари першої необхідності.