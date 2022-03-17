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Новини Макроекономіка
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конфіскація (221) ціни (2959) Гетманцев (271)

Гетманцев пропонує конфіскувати майно підприємств за необґрунтоване підвищення цін

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гетманцев

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує уряду розглянути можливість конфіскації майна підприємств через необґрунтоване підвищення цін на свої товари та послуги.

Про це Гетманцев повідомив на своїй сторінці в Telegram.

"Щодо інформації про істотне (кратне) економічно не мотивоване підвищення цін на послуги з проживання, транспортування та деякі товари окремими ділками в різних регіонах України, що намагаються отримати надприбутки на горі співгромадян. Вважаю, що така поведінка є достатньою підставою для вилучення засобів такої діяльності на користь Української Армії відповідно до законів військового часу", – заявив депутат.

"Це точно не бізнес. Це мародерство. Прошу уряд та військове керівництво розглянути таку можливість та вжити відповідних заходів", – додав Гетманцев.

Як повідомлялося, Кабмін на період дії воєнного стану доручив обласним військовим адміністраціям разом із Нацполіцією, Держспоживслужбою та Держлікслужбою забезпечити контроль над встановленням роздрібними продавцями цін на низку товарів, серед яких, зокрема, борошно пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб, крупа гречана, крупа вівсяна.

У цьому списку також свинина, яловичина, птиця (тушки курячі), молоко, вершкове масло, сметана, яйця курячі, олія соняшникова та цукор кристалічний. Крім того, здійснюватиметься контроль роздрібних цін капусти білокачанної, цибулі ріпчастої, буряків, моркви, картоплі, етанолу (розчин 96%), вітчизняних нестероїдних протизапальних та антибактеріальних ліків, бензину А-95, дизпалива та скрапленого газу.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+29
А можно конфисковывать имущество, необоснованно записанное на маму? Например того же Данила Саныча...Маму конфисковывать не надо.
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17.03.2022 15:49
+28
А я пропоную посадити таких виродків як гетьманцев, який захист української мови називав "фашизмом"
Який 22 лютого, саботував, намагався зірвати включення до порядку денного законопроєкту, який передбачає виділення в бюджеті додаткових 50 мільярдів гривень для підвищення виплат військовим, поповнення матеріальних резервів і закупівлю озброєнь. Гетманцеву вистачило нахабства виступити з закликом не підтримувати розгляд цього законопроєкту, бо він, мовляв, "незбалансований" і "популістський"!
Воно ВЖЕ мало сидіти за гратами!
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17.03.2022 15:54
+19
а можна вже Гетьманцева розстріляти?
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17.03.2022 16:34
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В тому числі і втих, хто вимагає тільки готівку, при продажу товарів. Банки працюють та обслуговують безготівкові розрахунки.
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17.03.2022 14:04 Відповісти
Переважна більшість постачальників продають лише за готівку. Якщо їх знищити, хто буде постачати для роздрібної торгівлі?
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17.03.2022 16:19 Відповісти
Давайте не бришіть

Всі давно працюють через банк

А через готівку у нас працють ті які не хочуть платити податки
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17.03.2022 22:27 Відповісти
Перепрошую, а ким ви працюєте?
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18.03.2022 05:28 Відповісти
А можно конфисковывать имущество, необоснованно записанное на маму? Например того же Данила Саныча...Маму конфисковывать не надо.
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17.03.2022 15:49 Відповісти
Не підвищувати ціни відносно яких цін, до 24.02.2022, до 2022, 2021, 2020?
Ринок сам себе має регулювати, якщо дорого то не купуй/орендуй.
Якщо ж діяти методом обмежування, то товари/послуги почнуть зникати або йти в підпілля. Особливо під час дифіцити у військовий час.
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17.03.2022 15:49 Відповісти
А я пропоную посадити таких виродків як гетьманцев, який захист української мови називав "фашизмом"
Який 22 лютого, саботував, намагався зірвати включення до порядку денного законопроєкту, який передбачає виділення в бюджеті додаткових 50 мільярдів гривень для підвищення виплат військовим, поповнення матеріальних резервів і закупівлю озброєнь. Гетманцеву вистачило нахабства виступити з закликом не підтримувати розгляд цього законопроєкту, бо він, мовляв, "незбалансований" і "популістський"!
Воно ВЖЕ мало сидіти за гратами!
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17.03.2022 15:54 Відповісти
думаю, що скоро ми діждемося як будуть конфісковувати майно самого гетьманцева та його поплічників пяту колону. Сволота, як його сівкович.
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17.03.2022 16:51 Відповісти
гаряче підтримую гетьманцева!!! Хай власники підприємств не підвищують ціни. А то куди це годиться - у нас заправка, що належить до фірм коломойського вже продає соляру аж по сорок гривень. Націоналізірувать разом із Кременчуцьким заводом всю мережу заправок, аби далі й іншим була наука.
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17.03.2022 16:04 Відповісти
а можна вже Гетьманцева розстріляти?
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17.03.2022 16:34 Відповісти
нужно
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17.03.2022 16:59 Відповісти
Та ні,продати в Ізраїль-він же такий цінний кадр,співголова "обчєства" дружби з Ізраїлєм.
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17.03.2022 17:14 Відповісти
Вылезло.... спрячься уже чучело, конфискатор мамкин.
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17.03.2022 16:59 Відповісти
Хотел спросить,когда этого кацапского выродка из пятой колоны подвесят вниз головой и нарежут ремней на спине. Это было бы очень справедливо тем более в военное время.
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17.03.2022 17:39 Відповісти
Эту шоблу шо щас у влади, можно всю расстрелять, ни разу не жалко и найти военных кто защищал Украину, управленцы ,экономисты, люди с высшим образованием воевавших и ценящих справедливость прежде всего!!!
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17.03.2022 17:52 Відповісти
А цей виродок ніяк не може заспокоїтися. Порошенко за кілька тижнів перед вторгненням благав виділити 50млрд на Військо. Але блаЗЄнська банда вкупі з "гетьманцовом" були проти.
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17.03.2022 18:23 Відповісти
"необґрунтоване підвищення цін"... такса на обгрунтування вже є?...2010 = 2019 (це я про результати виборів)
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17.03.2022 18:59 Відповісти
Почему эта тварь рыговская до сих пор не болтается на фонаре на Хрещатике!

И так полки в магазинах пустые! Многие готовы покупать дороже - но нЕчего! Так эта тварь хочет уничтожить и тех не многих, кто подо обстрелами доставляет нужные товары и продукты людям!
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17.03.2022 20:33 Відповісти
Гетманцев, Третякова, Бужанський, Кива, Шуфрич, Рабінович та деякі інші - це ті цінні кадри, яі живуть в Україні, користуються всіма українськими благами і ресурсами, але ніколи не відчували себе українцями. Третякова правильно про них та про себе сказала.
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17.03.2022 20:57 Відповісти
у депутатов, больше 200 метров можно конфискнуть, если чо)))
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17.03.2022 23:39 Відповісти
Уберите этого дурака от руководства. И поскорее. Оно ж как кацап может только запрещать и непущать. Такое накеруэ.
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18.03.2022 00:18 Відповісти
а когда гнида гетьманцев уничтожал бизнес украинский и всех налогами обкладывал забыл уже?-это делалось по команде с кремля чтобы деморализовать украинцев лишить их веры в свою страну и желания выйти на защиту Украины когда припрут танки кацапские
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18.03.2022 01:25 Відповісти
Гряде велика чистка І напевне почнеться з самого верху
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18.03.2022 05:15 Відповісти
Когда тебе ******** квартальному яйца будем отрезать
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18.03.2022 10:13 Відповісти
 
 