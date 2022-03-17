Влада Росії заявила про плани відновити виробництво розроблених за часів СРСР літаків

Росія розглядає можливість тимчасового поновлення серійного виробництва літаків Ту-214 та Іл-96.

Про це заявив гендиректор держкорпорації "Ростех" Сергій Чемезов, повідомляє російський Інтерфакс.

"В умовах серйозних обмежень щодо експлуатації цивільних літаків іноземного виробництва, масштабні завдання стоять перед вітчизняною авіаційною промисловістю. Причому вирішувати їх необхідно у дуже жорсткі терміни. Це насамперед стосується розширення виробництва існуючих літаків. Крім того, необхідно розглянути можливість поновлення серійного випуску середньомагістральних Ту-204/214 та російського широкофюзеляжного лайнера Іл-96", – заявив російський чиновник.

Він уточнив, що відновлення серійного виробництва літаків розглядається як додатковий захід до розгортання масштабного серійного виробництва нових російських авіалайнерів SSJ-NEW та МС-21, які РФ сподівається навчитися виробляти без імпортних комплектуючих.

Нагадаємо, літаки Ту-204 та Іл-96 були спроєктовані ще за часів СРСР, а Ту-214 (модернізована версія Ту-104) – у 90-х роках минулого століття. Наразі ці моделі літаків не використовує жодна комерційна авіакомпанія світу, за винятком Cubana Aireways.

Зараз продовжується дрібносерійне виготовлення спеціальних версій цих літаків у Воронежі та Казані для спеціальних завдань.