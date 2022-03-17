БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
708 відвідувачів онлайн
Новини Технології
1 504 6
авіація (2123) Росія (11571) літак (606) авіасполучення (2420)

Влада Росії заявила про плани відновити виробництво розроблених за часів СРСР літаків

Новини БізнесЦензор Технології

ил96

Росія розглядає можливість тимчасового поновлення серійного виробництва літаків Ту-214 та Іл-96.

Про це заявив гендиректор держкорпорації "Ростех" Сергій Чемезов, повідомляє російський Інтерфакс.

"В умовах серйозних обмежень щодо експлуатації цивільних літаків іноземного виробництва, масштабні завдання стоять перед вітчизняною авіаційною промисловістю. Причому вирішувати їх необхідно у дуже жорсткі терміни. Це насамперед стосується розширення виробництва існуючих літаків. Крім того, необхідно розглянути можливість поновлення серійного випуску середньомагістральних Ту-204/214 та російського широкофюзеляжного лайнера Іл-96", – заявив російський чиновник.

Він уточнив, що відновлення серійного виробництва літаків розглядається як додатковий захід до розгортання масштабного серійного виробництва нових російських авіалайнерів SSJ-NEW та МС-21, які РФ сподівається навчитися виробляти без імпортних комплектуючих.

Нагадаємо, літаки Ту-204 та Іл-96 були спроєктовані ще за часів СРСР, а Ту-214 (модернізована версія Ту-104) – у 90-х роках минулого століття. Наразі ці моделі літаків не використовує жодна комерційна авіакомпанія світу, за винятком Cubana Aireways.

Зараз продовжується дрібносерійне виготовлення спеціальних версій цих літаків у Воронежі та Казані для спеціальних завдань.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какие самолеты…. на России Сахалин ввёл ужепродуктовые карточки.
показати весь коментар
17.03.2022 14:25 Відповісти
І скільки часу вони будуть оновлювати парк? 5 років?
показати весь коментар
17.03.2022 14:25 Відповісти
Подозреваю, что даже ПО-2 будет обновить проблематично. Потому что специалистам нужно платить соответственно, а на такой бандеровский шаг руководство не пойдёт.

Хотя - желаю удачи родному Таганрогскому авиазаводу, который, судя по состоянию, лет 20 бомбило НАТО ежедневно.
показати весь коментар
17.03.2022 15:08 Відповісти
Станки где они будут брать? Скорее всего авиапарк будут замещать китайскими копиями кукурузника. Даже если прямо сейчас возьмутся за восстановление, чего не будет, авиапромышленности то уйдут года на то чтобы заместить иностранные борты, на которых без запчастей летать будет опасно уже в ближайшие месяцы.
показати весь коментар
17.03.2022 15:14 Відповісти
Станки, предположим, есть. Много чего по гаражам стоит (и работает), выкупленное по цене металлолома.

Но где рабочих-инженеров взять? Там же все цепочки разорваны, преемственность пропала. Это не валенками на базаре торговать. Выпускать, конечно, будут, по одному в год. Но туда и дорога. Кто не хочет развивать свою промышленность - развивает чужую.
показати весь коментар
17.03.2022 18:52 Відповісти
Я несмотря на то что сам считаю что любой народ способен творить и создавать, имею свои мысли насчет росиян, ну не выходит ничего годного у них, наверное проклятая земля - московия, хз, уезжают за границу и делают годные вещи, на родине не могут. Видел бой Азова против харьковского Т-64БВ принадлежащего ДНР, четыре попадания в танк, в. т. ч. в борт, в итоге разбили каток (или хз, чео танкисты остановились) и экипаж начал просто убегать из танка и был уничтожен уже вне машины, это с одной стороны, и куча видео с уничтожением из ПТУРА Стугна прямо в лоб нижнетагильских Т-72Б3. То же самое из ракетами, как оказалось они сбиваются советским ПВО конца 1970х годов разработки, если бы у нас его один "персонаж" в 2010-2013 годах не проредил то не было бы никаких массированных ударов (к слову, Томагавки намного эффективней новейших калибров и Х-101, и несут куда больше "любви и милосердия" противнику).
показати весь коментар
17.03.2022 21:21 Відповісти
 
 