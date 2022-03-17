Інфляція у єврозоні знову оновила історичний рекорд

Зростання споживчих цін у єврозоні в лютому 2022 року прискорилось до 5,9% у річному обчисленні, порівняно з 5,1% за підсумками січня.

Як свідчать остаточні дані Статистичного управління Європейського Союзу, це максимальний показник за історію підрахунків, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Порівняно з попереднім місяцем інфляція у лютому прискорилася до 0,9%.

Висока інфляція обумовлена ​​головним чином зростанням цін на енергоносії на 32%, порівняно з минулим роком.

Продукти харчування, алкоголь та тютюн у лютому подорожчали на 4,2%. Вартість послуг зросла на 2,5%.

Найменше споживчі ціни минулого місяця зросли на Мальті та у Франції (в обох країнах на 4,2%). Найбільший стрибок інфляції був зафіксований в Естонії (+11,6%), Литві (+14%) та Чехії (+10%). У Німеччині споживчі ціни зросли на 5,5%, в Іспанії – на 7,6%, в Італії – на 6,2%.

Ціни без урахування продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у лютому збільшилися на 2,7% у річному вираженні після підвищення на 2,3% у попередньому місяці.

Як повідомлялося, інфляція у єврозоні за підсумками 2021 року склала 5%, що є рекордним значенням з початку розрахунку цього показника у 1997 році.