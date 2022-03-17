Компанія Xerox припинила експорт продукції в Росію

Американська корпорація Xerox, один з найбільших виробників копіювальних апаратів, призупинила постачання своєї продукції в РФ.

Про це головний фінансовий директор компанії Ксав'є Хейсс повідомив виданню Market Watch, інформує Укрінформ.

"Нічого не йде в країну (РФ, – ред.)", – заявив голова компанії, відповідаючи на запитання про постачання продукції на російський ринок.

Хейсс також додав, що компанія моніторить ситуацію в РФ, а також контролює, аби її діяльність не суперечила існуючим санкціям.