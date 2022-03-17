Дефолт відкладається: Мінфін Росії заявив про виплату купону за єврооблігаціями в доларах (оновлено)

Мінфін Росії здійснив виплату купонного доходу за єврооблігаціями на загальну суму $117,2 млн.

Про це повідомляє пресслужба російського міністерства.

"Мінфін Росії інформує, що платіжне доручення про виплату купонного доходу за облігаціями зовнішніх облігаційних позик РФ з терміном погашення у 2023 році (ISIN XS0971721450/US78307ADG58) і 2043 році (ISIN XS0971723/US78307ADH32) на загальну суму 117,2 млн дол. США терміном 15 березня 2022 р., надіслане іноземному банку-кореспонденту 14 березня 2022 року, виконано", – йдеться у повідомленні.

Про зарахування коштів платіжному агенту з єврооблігацій (Citibank, N.A., London Branch) Мінфін Росії обіцяє повідомити додатково.

Як повідомляє Reuters з посиланням на обізнане джерело, купонний платіж за російськими євробондами було проведено у доларах США, попри заяви російської влади про намір здійснювати виплати за зовнішнім боргом в рублях, що, за оцінкою агентства Fitch, означало б дефолт.

За словами співрозмовника агентства, банк-кореспондент JPMorgan отримав купонні виплати за російськими суверенними облігаціями цього тижня, обробив їх, а потім банк направив платіжному агенту Citi.

Він уточнив, що зобов'язання JPM як іноземного банку-кореспондента полягали лише в обробці платежів, але, враховуючи обставини, банк попередньо проконсультувався з представниками американських регуляторів.

Як повідомлялося, перед цим Мінфін США пояснив, що чинний санкційний режим не перешкоджає здійсненню платежів для обслуговування суверенного боргу Росії в доларах – щонайменше до закінчення відповідної ліцензії наприкінці травня.

Нагадаємо, раніше рейтингове агентство Fitch попередило, що якщо РФ проводитиме розрахунки за зовнішнім боргом в рублях, про що заявляла влада країни, то воно за підсумками 30-денного періоду (до 16 квітня) оголосить про суверенний дефолт за зобов'язаннями РФ.

Зокрема, агентство вказувало на указ російського президента Володимира Путіна від 5 березня про виплати за суверенним боргом в російських рублях на користь кредиторів з країн, які Росія самостійно віднесла до переліку "недружніх".