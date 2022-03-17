Raiffeisen Bank змінив позицію і розгляне можливість виходу з Росії

Банківська група Raiffeisen Bank International (RBI), що працює на 13 ринках Центральної та Східної Європи, розгляне можливість керованого виходу із свого банківського бізнесу в Росії, хоча раніше заявляла про намір продовжити свою роботу в цій країні.

Відповідна заява оприлюднена на офіційному сайті групи.

"Ця безпрецедентна ситуація змушує RBI переглянути свою позицію в Росії. Тому ми оцінюємо всі стратегічні варіанти майбутнього "Райффайзенбанку" в Росії, включно з ретельно керованим виходом з "Райффайзенбанку" в Росії", – наводиться у заяві цитата гендиректора RBI Йогана Штробла.

Водночас банк наголосив, що RBI та його дочірні банки продовжують працювати відповідно до місцевого та міжнародного законодавства про санкції. Водночас дочірні банки RBI добре капіталізовані та мають незначний транскордонний ризик щодо Росії.

Водночас у російському "Райффайзені" в коментарі місцевим ЗМІ Bell заявили, що банк продовжить роботу на російському ринку незалежно від формату участі групи RBI у його капіталі.

Raiffeisenbank вийшов на ринок Росії ще у 1990-х роках, а зараз його російська "дочка" займає 10 місце серед російських банків за розміром активів.

На початку березня Reuters з посиланням на джерела повідомляв, що Raiffeisen Bank розглядає можливість виходу з Росії. Однак тоді у RBI спростовували цю інформацію.