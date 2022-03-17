"Оператор ринку" закликав європейські компанії купувати електроенергію в Україні

У зв’язку з синхронізацією енергосистеми України з мережею континентальної Європи ENTSO-E українська держкомпанія "Оператор ринку" закликає енергетичні компанії країн ЄС купувати українську електроенергію та таким чином підтримати Україну.

Про це заявив в.о генерального директора АТ "Оператор ринку" Олександр Гавва, повідомляє пресслужба компанії.

"Український ринок електроенергії, який з 2019 року працює за європейськими правилами, є профіцитним. У нас найнижчі ціни на ринку "на добу наперед" і внутрішньодобовому ринку серед операторів ринку країн ЄС. Підтримайте нас, українців. Приходьте торгувати кіловатами на майданчик "Оператора ринку", – наголосив Гавва.

Він запевнив, що "Оператор ринку" працює за європейськими стандартами, що підтверджено міжнародним сертифікатом якості ISO 9001:2015.

"Програмний комплекс, за допомогою якого проводять торги електроенергію на РДН і ВДР, добре відомий європейським компаніям. Він такий же як в словацького оператора ринку – OKTE. Наша головна конкурентна перевага – 100% розрахунки, в тому числі й у вихідні дні. Приходьте, купуйте і пропонуйте своїм споживачам в Європі нижчі ціни", – додав Гавва.

За даними за сайті "Оператора ринку", за результатами лютого індекси цін базового навантаження в об’єднаній енергосистемі України (ОЕС) на ринку на добу наперед (РДН) були нижчими за відповідні показники сусідніх країн на 48%-68,5%, а у торговій зоні "Бурштинського острова" – на 33,6%-59,8%.

Як повідомлялося, з 16 березня у тестовому режимі розпочалася синхронізація енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи (ENTSO-E). У зв’язку з російським вторгненням приєднання української енергосистеми до ENTSO-E відбулося достроково, раніше його планувалося провести з 2023 року.