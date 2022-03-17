Санкції не заважають Росії вчасно виплачувати борги, – Мінфін США

Чинний санкційний режим не перешкоджає здійсненню платежів для обслуговування суверенного боргу Росії в доларах – щонайменше до закінчення відповідної ліцензії наприкінці травня.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на роз'яснення представника Мінфіну США, інформує Інтерфакс-Україна.

Представник Мінфіну США процитував генеральну ліцензію OFAC від 2 березня, яка дозволяє в період до 25 травня транзакції, необхідні для отримання виплат за цінними паперами РФ. За словами представника Мінфіну, ця ліцензія є відповіддю на поставлене питання.

Цього тижня Росія має виплатити $117 млн ​​купонного доходу за двома випусками суверенних євробондів.

Міністр фінансів РФ Антон Силуанов ще у понеділок повідомив, що направив платіжне доручення для виплати купонів за суверенними євробондами. Водночас він заявив, що якщо ж цей платіж буде неможливо здійснити у валюті через заморожування міжнародних резервів РФ, то виплати будуть проведені в рублях. Пізніше він заявляв, що поки що платіж не пройшов: банк запросив у російської сторони інформацію про його призначення та веде переговори з OFAC.

Як повідомлялося, раніше рейтингове агентство Fitch попередило, що якщо РФ проводитиме розрахунки за зовнішнім боргом в рублях, про що заявляла влада країни, то воно за підсумками 30-денного періоду (до 16 квітня) оголосить про суверенний дефолт за зобов'язаннями РФ.

Облігації, про які йдеться зараз, було випущено в 2013 році й вони підлягають покриттю в американських доларах, при цьому банк Citi виступає як агент при платежах за ними.