Кабмін відновив дію застарілих стандартів якості бензину та дизпалива на час воєнного стану
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Кабінет міністрів вніс зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, якими дозволив вводити в обіг бензини та дизельне паливо класів Євро-3 і Євро-4, а також спростити проходження митних процедур для постачання нафтопродуктів.
Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, ці зміни діятимуть до припинення або скасування воєнного стану в Україні.
"Це дасть змогу залучити додатковий ресурс пального для Збройних Сил України та інших військових формувань, сільгосптехніки та автотранспортних засобів", – зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, продаж бензинів і дизпалива стандарту "Євро-4" був заборонений в Україні з 1 січня 2018 року.
Стандарт "Євро-4" допускає вміст сірки у бензинах і дизпаливі не більше 50 проміле. Стандарт "Євро-5" регламентує максимально допустиме вміст сірки – 10 ppm.
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