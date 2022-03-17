Кабмін відновив дію застарілих стандартів якості бензину та дизпалива на час воєнного стану

Кабінет міністрів вніс зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, якими дозволив вводити в обіг бензини та дизельне паливо класів Євро-3 і Євро-4, а також спростити проходження митних процедур для постачання нафтопродуктів.

Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, ці зміни діятимуть до припинення або скасування воєнного стану в Україні.

"Це дасть змогу залучити додатковий ресурс пального для Збройних Сил України та інших військових формувань, сільгосптехніки та автотранспортних засобів", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, продаж бензинів і дизпалива стандарту "Євро-4" був заборонений в Україні з 1 січня 2018 року.

Стандарт "Євро-4" допускає вміст сірки у бензинах і дизпаливі не більше 50 проміле. Стандарт "Євро-5" регламентує максимально допустиме вміст сірки – 10 ppm.