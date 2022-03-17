Французька мережа Leroy Merlin заблокувала зв'язок для українського підрозділу на тлі заяв про розвиток бізнесу в Росії

Материнська компанія мережі Leroy Merlin відключила співробітників "Леруа Мерлен Україна" від корпоративних засобів зв'язку.

Як повідомила HR-директор "Леруа Мерлен Україна" Людмила Дзюба, компанія обіцяла відновити доступ 15 березня, проте станом на втора акаунти все ще заблоковані, інформує Інтерфакс-Україна.

"Ми, 800 співробітників "Леруа Мерлен Україна", залишилися відрізаними від усіх корпоративних засобів зв'язку. В один момент у нас не виявилося інструментів надавати гуманітарну, медичну допомогу співробітникам, які її потребують. У нас немає можливості закрити численні заявки від волонтерів і захисників України, оскільки доступ до файлів виявився закритим", – повідомила Дзюба.

На сторінці "Леруа Мерлен Україна" в Facebook зазначається, що український підрозділ компанії надав допомоги волонтерам і ЗСУ на загальну суму біля 35 млн гривень, без врахування виданих на волонтерській основі товарів територіальній обороні Києва та Одеси.

Зазначимо, в Україні мережі Leroy Merlin належить 6 гіпермаркетів, компанія зачинила їх після початку вторгнення та призупинила роботу свого інтернет-магазину.

Водночас Leroy Merlin запевнила своїх російських партнерів, що продовжить працювати в Росії. Компанія також зазначала, що після виходу деяких гравців з російського ринку мережа Leroy Merlin відкрита до пропозицій щодо збільшення поставок та розширення асортименту.