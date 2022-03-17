БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
915 відвідувачів онлайн
Новини РітейлКорпоративні відносини
3 139 1
Росія (11571) будівництво (2054) Франція (575)

Французька мережа Leroy Merlin заблокувала зв'язок для українського підрозділу на тлі заяв про розвиток бізнесу в Росії

Новини БізнесЦензор Рітейл Корпоративні відносини

leroy

Материнська компанія мережі Leroy Merlin відключила співробітників "Леруа Мерлен Україна" від корпоративних засобів зв'язку.

Як повідомила HR-директор "Леруа Мерлен Україна" Людмила Дзюба, компанія обіцяла відновити доступ 15 березня, проте станом на втора акаунти все ще заблоковані, інформує Інтерфакс-Україна.

"Ми, 800 співробітників "Леруа Мерлен Україна", залишилися відрізаними від усіх корпоративних засобів зв'язку. В один момент у нас не виявилося інструментів надавати гуманітарну, медичну допомогу співробітникам, які її потребують. У нас немає можливості закрити численні заявки від волонтерів і захисників України, оскільки доступ до файлів виявився закритим", – повідомила Дзюба.

На сторінці "Леруа Мерлен Україна" в Facebook зазначається, що український підрозділ компанії надав допомоги волонтерам і ЗСУ на загальну суму біля 35 млн гривень, без врахування виданих на волонтерській основі товарів територіальній обороні Києва та Одеси.

Зазначимо, в Україні мережі Leroy Merlin належить 6 гіпермаркетів, компанія зачинила їх після початку вторгнення та призупинила роботу свого інтернет-магазину.

Водночас Leroy Merlin запевнила своїх російських партнерів, що продовжить працювати в Росії. Компанія також зазначала, що після виходу деяких гравців з російського ринку мережа Leroy Merlin відкрита до пропозицій щодо збільшення поставок та розширення асортименту.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Має бути повний бан. Крім того повне вигнання принаймні з східної Європи, а також осуд в інших країнах світу з вимогами до місцевих політиків щодо тиску на компанію
показати весь коментар
17.03.2022 10:38 Відповісти
 
 