Один з найбільших світових виробників мікропроцесорів припинив постачання продукції в Росію

Один з найбільших світових виробників мікропроцесорів – американська Qualcomm – заявила про припинення постачання своєї продукції російським компаніям відповідно до санкцій, запроваджених США після вторгнення Москви в Україну.

Про це її старший віце-президент Нейт Тіббітс заявив у відповідь на заклик віце-прем’єр-міністра України Михайла Федорова припинити роботу в РФ, оприлюднений в мережі Twitter.

У своєму дописі Федоров вказав, що продукти Qualcomm все ще доступні в Росії, і це "ненавмисно дає можливість цій країні вбивати тисячі українців".

У своїй відповіді Тіббітс сказав: "Це невірно. Qualcomm закликав до мирного вирішення агресії в Україні. Ми зробили пожертви організаціям, які допомагають українцям, на додачу до внесків співробітників. Ми дотримуємося санкцій та законів США і не продаємо продукцію російським компаніям".

Подякувавши за цей крок, Федоров згодом запропонував Qualcomm надати свої супутникові телефони для українських рятувальників, якщо компанія захоче допомогти Україні.

Thanks @Qualcomm for stopping selling its products to russian companies. @NateTibbits thank you so much for your support! If you want to help as much as possible, you can send your satellite phones for ukrainian rescuers, so they will be able to respond and communicate faster. https://t.co/hFXHvWVLPL