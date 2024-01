Мадридський "Реал" пожертвує 1 мільйон євро переселенцям з України

Футбольний клуб "Реал" (Мадрид) пожертвує 1 млн євро в рамках кампанії "Все з Україною", яку було запущено Фондом "Реал Мадрид" 5 березня, щоб допомогти задовольнити гуманітарні потреби переміщених осіб в Україні спільно з іншими міжнародними неурядовими організаціями.

Про це йдеться в повідомленні іспанського клубу, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, допомога буде надіслана Червоному Хресту та УВКБ ООН, а також партнеру Фонду в Україні – громадській організації "Епіцентр для дітей" для дітей та для підтримки прийому біженців в Іспанії.

Серед місць в Україні, куди потрапить ця допомога, "Реал" назвав Чернівці, Кривий Ріг та понад 10 Салезіанських місій у Львівській, Київській, Дніпропетровській, Житомирській областях та Одесі.

"Реал" нагадав, що працює з "Епіцентром для дітей" з 2018 року у семи соціальних спортивних школах у містах Тернопіль, Ірпінь, Хмельницький та Київ, і зараз ця програма охоплює 800 дітей.

"Кампанія Фонду "Реал Мадрид" "Все з Україною" продовжуватиметься доти, доки це необхідно, щоб забезпечити прямий канал пожертвувань, який допоможе задовольнити потреби переміщеного населення як в Україні, так і в прикордонних країнах, а також прийняти біженців в Іспанії", – зазначається в повідомленні.

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) повідомило, що з 24 лютого понад 3 млн людей були змушені залишити країну і ще не менше 2 млн стали внутрішньо переміщеними особами всередині країни. Агентство зазначило, що за трохи більше ніж за два тижні компанії, фонди та благодійники внесли понад $200 млн для реагування на надзвичайну ситуацію в Україні із запитаних $510 млн для надання первинної невідкладної допомоги.

Як приклад значних пожертвувань УВКБ ООН вказало Фонд IKEA, який виділив 20 млн євро.

У переліку щедрих донорів Агентство також вказало XTX Markets, CTP, Fast Retailing, Akelius Foundation, Samhällsbyggnadsbolaget і Norden AB, Schörling Foundation, BNP Paribas Foundation, INDITEX, Google.org, Volkswagen, Binance Charity, Novo day Saint Charities, Liberty Mutual Insurance, SONY, TikTok, Zegna, Generali.

Крім того в ньому Cargolux, Pernod Ricard, Kering Group, Shiseido, The Foundation в Sanofi, Chanel Foundation, La Caixa Foundation, Mitsubishi Electric Corporation, Mazda Motor Corporation, Deloitte, FasterPartner, H&M Group, JYSK, Z Zurich Foundation, Bain & Company , Cisco, BioNtech, Royal Humanitarian Foundation of Bahrain, Fujitsu Ltd., Supercell.

УВКБ ООН також відзначило Ryan Reynolds & Blake Lively, NTT, Restaurant Brands International, Capcom Co., AUDI, Marks & Spencer, Banco Santander, Vodafone Foundation, Banco BBVA, Üsine Foundation, Haldor Topsoe, Software AG, Armani, BASF Foundation, Continental NE , Valentino, Prada Group, SAP, Boehringer Ingelheim, Toyota Motor Corporation, Kao Corporation, Adidas, Roschier, Gucci, Fujifilm, Jones Day Foundation, Ripple, Koei Tecmo Holdings.