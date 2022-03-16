В Росії планують перезапустити підконтрольний ФСБ застарілий месенджер ICQ, – ЗМІ

Російська VK Grouр, підконтрольна структурам "Газпрому", готується перезапустити два сервіси повідомлень: ICQ та корпоративний месенджер VK Teams.

Про це пише російська газета "Вєдомості" з посиланням на неназваних російських чиновників.

За словами співрозмовника газети, ці плани обговорювалися ще на початку року, однак на тлі блокування російською владою популярних соцмереж перезапуск ICQ отримав новий імпульс і вже обговорюється з владою країни. За словами неназваного російського чиновника, обидва проекти, включаючи корпоративний месенджер, компанія планує запустити до літа.

Водночас інший російський чиновник стверджує, що VK Group планує прискорити запуск свого месенджера, але не ICQ. Начебто базою для нього стане MyTeams – месенджер Mail.ru Group, який перейменували на VK Teams через ребрендінг компанії.

ICQ – програма миттєвого обміну повідомленнями, була популярною на початку 2000-х років, однак втратила аудиторію після буму соцмереж, у 2010 році була придбана структурами російського олігарха Алішера Усманова.

Після купівлі російською компанією популярність ICQ в світі різко пішла на спад через побоювання контролю за повідомленнями з боку російської ФСБ. Цю інформацію підтверджували російські ЗМІ, які встановили, що російські спецслужби мають доступ до листування користувачів ICQ онлайн.

Станом на початку 2020 року російська аудиторія ICQ оцінювалась у 439 тис. користувачів. Для порівняння, у Telegram цей показник становив 22 млн, а у Viber та WhatsApp – 34 та 68 млн відповідно.