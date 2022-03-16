МАУ продовжила зупинку рейсів до 15 квітня

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з огляду на поточну військово-політичну ситуацію продовжує призупинення регулярних та чартерних рейсів з/в Україну до 23:59 15 квітня 2022 року.

Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає Інтерфакс-Україна.



При цьому МАУ наголошує, що підтримує та підтримуватиме зв'язок із МЗС України та Міністерством інфраструктури України.



Враховуючи складну ситуацію в умовах воєнного стану, авіаперевізник звертає увагу на можливість вимушених затримок та ускладнень зворотного зв'язку на сервісних каналах комунікації з пасажирами та розраховує на розуміння.



"Всі пасажири авіакомпанії та громадяни України, які опинилися за кордоном і повинні повернутися в Україну, повинні зареєструватися на державному сайті Державної Реєстрації Українських Громадян. Зареєстрованим громадянам буде надана інформація про рейси до зазначених пунктів та пункти прибуття в Україну", – додали у компанії.

Раніше повідомлялося, що МАУ призупинила усі рейси до 23 березня 2022 року включно.