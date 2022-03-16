Лисичанськ залишився без газу через обстріли російських військ, – Оператор ГТС

В ніч на середу, 16 березня, внаслідок нічного обстрілу припинено газопостачання міста Лисичанськ у Луганській області.

Про це повідомляє пресслужба "Оператора ГТС України".

"Вночі з 15 на 16 березня місто Лисичанськ втратило газопостачання – нічний обстріл пошкодив газорозподільні мережі перед головним газорозподільним пунктом міста. "Лисичанськгаз" (підрозділ "Луганськгазу") прийняв рішення перекрити газові мережі", – йдеться у повідомленні.

В компанії нагадали, що напередодні увечері через ворожі обстріли також було пошкоджено газопровід-відвід до ГРС "Залісся" на Київщині.

"Для проведення ремонтних робіт на газогоні, тимчасово відключені ГРС "Залісся", ГРС "Семиполки", ГРС "Калита" та "Велика Димерка", через які надходить газ до однойменних населених пунктів Броварського району. Транспортування газу до м. Бровари через ГРС "Бровари" продовжується у штатному порядку", – зазначається у повідомленні.

У підсумку через активні бойові дії за останню добу збільшилась кількість зупинених газорозподільних станцій – з 37 до 38.

За даними Оператора ГТС, наразі не відновлено газопостачання для споживачів у Донецькій, Луганській, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях, які отримували газ через ці станції.