"Енергоатом" заявив про стабільну роботу всіх АЕС
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Станом на ранок 16 березня всі чотири діючі атомні електростанції України продовжують стабільно виробляти електричну енергію.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.
Зазначається, що їхня сумарна поточна потужність забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій та прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.
У компанії наголосили, що в умовах воєнного стану та повномасштабної агресії Росії "Енергоатом" посилив контроль і визначив виключну пріоритетність питань безпеки ядерних установок над усіма іншими.
Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом та контролем, підкреслили в "Енергоатомі".
Як повідомлялося, російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого, а найбільшу в Європі Запорізьку АЕС із шістьма енергоблоками по 1 ГВт кожен – 4 березня.
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