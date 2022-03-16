"Енергоатом" заявив про стабільну роботу всіх АЕС

Станом на ранок 16 березня всі чотири діючі атомні електростанції України продовжують стабільно виробляти електричну енергію.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

Зазначається, що їхня сумарна поточна потужність забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій та прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

У компанії наголосили, що в умовах воєнного стану та повномасштабної агресії Росії "Енергоатом" посилив контроль і визначив виключну пріоритетність питань безпеки ядерних установок над усіма іншими.

Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом та контролем, підкреслили в "Енергоатомі".

Як повідомлялося, російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого, а найбільшу в Європі Запорізьку АЕС із шістьма енергоблоками по 1 ГВт кожен – 4 березня.