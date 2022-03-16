Українські аграрії ще мають час підготуватися до посівної завдяки погоді, – Мінагрополітики

Погодні умови, що склались в Україні на початку березня, дають українським сільгосптоваровиробникам додатковий час для підготовки до весняної посівної кампанії.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, повідомляє пресслужба міністерства.

"Навіть за інших рівних обставин рівень промерзання ґрунту не дозволив би нам поки що вийти повноцінно в поле. Масштабний старт весняних польових робіт – кінець березня, а в деяких областях – навіть перша декада квітня", – зазначив міністр.

Він пояснив, що температурні позначки вночі все ще є від'ємними, а на Півночі та Сході досягають -12-10°С.

Лещенко наголосив, що таке відтермінування робіт дає можливість сільгосптоваровиробникам та урядовцям акумулювати ресурси, організувати роботи і при цьому вкластися в оптимальні агрометеорологічні терміни.

За словами міністра, цей додатковий час буде максимально використаний для залучення внутрішньої та зовнішньої допомоги та підготовки до виходу в поля.

Як повідомлялося, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів виділив понад 25 млрд грн на компенсацію відсотків та надання гарантій за кредитами для аграріїв для проведення посівної.

Ці кошти спрямують на компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами для проведення посівної на суму до 50 млн грн, а також для надання гарантій за такими кредитами.