S&P Dow Jones вилучить російські облігації з біржових індексів

S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) з 1 квітня вилучить всі облігації російських та білоруських емітентів зі складу біржових індексів, які розраховує компанія.

Як повідомляється у прессрелізі S&P DJI, таке рішення було прийнято після проведення консультацій з учасниками ринку з огляду на запровадження санкції проти цих країн.

S&P Dow Jones Indices — це підрозділ S&P Global, яке формує та ліцензує еталонні індекси фондового ринку для інвесторів.

Найвідомішими індексами компанії є S&P 500 і Dow Jones Industrial Average (DJIA), які були створені в 1957 і 1896 роках відповідно.