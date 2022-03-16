Ціни на нафту почали знову зростати після обвалу

Ціни на нафту піднімаються у середу після падіння більш ніж на 6% за підсумками попередньої сесії.

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 7:20 у середу становить $101 за барель, що на $1,09 (1,09%) вище за ціну на закриття попередньої сесії, повідомляє галузеве видання enkorr.

За підсумками торгів у вівторок ці контракти подешевшали на $6,99 (6,5%), до $99,91 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $97,04 за барель, що на $0,6 (0,62%) вище за підсумкове значення попередньої сесії. Напередодні вартість цих контрактів впала на $6,57 (6,4%), до $96,44 за барель.

Ціни на нафту Brent та WTI досягли максимумів з 2008 року 8 березня на тлі військової операції Росії в Україні, проте з цієї миті вони обвалилися вже на 22%, що вказує на "ведмежий" тренд, зазначає Market Watch.

Падінню цін на нафту сприяли, зокрема, побоювання зниження попиту в Китаї, де відзначається черговий спалах захворюваності на COVID-19, через який у низці регіонів країни було запроваджено карантинні обмеження.