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Російський "АвтоВАЗ" достроково відправляє працівників у відпустку на 20 днів

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Російський

Працівників російського "АвтоВАЗ" відправляють у корпоративну відпустку з 4 по 24 квітня внаслідок "тривалу кризу в постачанні електронних компонентів".

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає Інтерфакс.

Зазначається, що раніше єдина корпоративна відпустка компанії була запланована на період з 25 липня по 14 серпня. "АвтоВАЗ" зазначає, що відпустка була зсунута ліворуч "у зв'язку з кризою у поставках електронних компонентів і з метою недопущення значного скорочення заробітку співробітників".

Нагадаємо, "АвтоВАЗ" випускає автомобілі Lada та Renault. Виробничі майданчики компанії знаходяться в Тольятті та Іжевську.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Інтерфакс


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