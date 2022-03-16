Рада збільшила обсяг держгарантій "Укренерго" на 1,1 мільярда для приєднання до ENTSO-E

Верховна Рада збільшила розмір державних гарантій, під які НЕК "Укренерго" може залучити фінансування німецької Кредитної установи з відновлення (KfW), з 823,68 млн грн до 1,93 млрд грн.

Відповідний закон про правки до держбюджету (№7167) підтримали 342 нардепи, передає Інтерфакс-Україна.



Згідно з документом, кошти залучаються для реалізації проєкту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) II" та проєкту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (інтеграція української ОЕС до європейської об'єднаної енергосистеми) III".



Збільшення держгарантій для "Укренерго" здійснено за рахунок зниження на таку саму суму – до 26,3 млрд грн гарантій щодо інших проєктів.

Як заявляв міністр енергетики Герман Галущенко 8 березня, процес синхронізації української енергетичної системи з європейською ENTSO-E перебуває на завершальній стадії та має завершитись у найближчі кілька днів.