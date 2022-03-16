Окупанти обстріляли залізничний вокзал у Запоріжжі

Внаслідок ворожого обстрілу зазнала ушкоджень інфраструктура станції Запоріжжя-2, персонал та пасажири не постраждали.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зокрема, пошкоджено колї, контактну мережу, у будівлях повилітали шибки. Також на станції були приміські поїзди без пасажирів, у них пошкоджено вікна.

В "Укрзалізниці" пообіцяли в найкоротші терміни відновити усю пошкоджену інфраструктуру.

Зазначається, що через обстріл було скасовано приміський поїзд Запоріжжя – Канцерівка, поїзд Запоріжжя – Синельниково відправиться о 9:30 зі станції Запоріжжя-Ліве.

Крім того, відправлення усіх приміських поїздів, які вирушали із станції Запоріжжя-2 буде тимчасово перенесено на основний залізничний вокзал міста.